復活劇の第2章がまもなく始まります。大相撲夏場所を前に行われた稽古総見。先場所の活躍で十両復帰する炎鵬が元気な姿を見せました。両国国技館で行われた横綱審議委員会の稽古総見。「炎鵬」3年ぶりに関取の”証”である白いまわしを締めた炎鵬。申し合い稽古で元気な姿をみせていました。序ノ口まで番付を落とした幕内経験者が十両まで復帰したのは炎鵬が初めてです。また、先場所、けがで途中休場した横綱・大の里は申し合いに