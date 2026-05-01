昨年９月に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子がエッセイ漫画の発売を報告した。１日にインスタグラムで「しょこたんの子育てクエストママＬ?.１本日発売」と報告。「双子にプレゼントしたくて描き始めた絵日記漫画双子の母になって初めて感じた気持ちをたくさん出産妊娠中、不妊治療、流産、卵子凍結、嬉しかったこと辛かったこと日常の発見を、後からじゃ描けないわたしにしか描けない文章じゃ写真じゃ