◆パ・リーグロッテ―西武（１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは１日、４月３０日に種市篤暉投手が都内の病院で左アキレス腱（けん）断裂の縫合術を行ったと発表した。種市は２５日のソフトバンク戦（熊本）に先発。０―０の初回２死三塁で柳田のファウルに反応してマウンドから降りた際に痛め、担架で運ばれた。試合中に熊本市内の病院に行き、「左アキレス腱断裂」と診断されていた。１日、自身のインスタグラムを更新。「ご