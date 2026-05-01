陸上女子やり投げで２４年パリ五輪金メダリストの北口榛花（２８、ＪＡＬ）が１日、自身のＸを更新、男子やり投げ世界記録保持者のレジェンド、ヤン・ゼレズニー氏（５９）を新コーチとして迎えたことを報告した。北口は「新たなスタートをレジェンドであるヤンゼレズニーさんとできてとても嬉しいです。やり投げのことはもちろんメンタリティも含めて吸収していきたいです」とつづった。ゼレズニー氏は、９２年バルセロナ、