欧州ＣＬで敗退し、スペインリーグでも３３節消化時点で首位バルセロナに勝ち点９差をつけられて２位と苦しいシーズンを送っているＲマドリード。最近ではモウリーニョ監督の復帰報道が流れるなど、すでに来季の監督招聘（しょうへい）が大きな話題となっている。そうした中、英ＢＢＣが「白い巨人」の次期監督問題を特集した。まず、最新のモウリーニョ氏招聘報道だが、スペインサッカー界に詳しいジャーナリストのギレム・バ