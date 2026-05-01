お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇が「審査に落ちました」と報告した。１日に自身のインスタグラムを更新し、「吉村崇４５才クレジットカードの審査に落ちました」と告白。「じっ自分、ジャンレノパイセンとも仕事したことあるんすぅよお恥ずかしい」と４月３０日にフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にゲスト出演した仏俳優ジャン・レノとの２ショットをアップ。ハッシュタグに「＃