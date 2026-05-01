Ｂ２ベルテックス静岡は１日、ＰＦ島崎輝（２２）ら５人の選手・スタッフの契約満了による退団を発表した。島崎のコメントは以下のとおり（原文まま）ブースターの皆さん、今シーズンの応援本当にありがとうございました。 チーム状況が苦しい中、途中加入し自分が貢献出来たことは少なかったかもしれませんが、ブースターの皆さんの声援がとても力になっていました。 そして、熱いブースターさんが沢山いて、愛されるベルテ