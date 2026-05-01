肩を見せるオフショルダーやキャミソールをもっと素敵に着こなしたい。そんな女性の願いに応える、HEAVEN Japanの新作「ストラップレスブラ」が登場しました。従来のストラップレスブラに多かった締め付け感やズレ落ち、胸が潰れて見える悩みに着目し、快適さと補整力を両立。ファッションをもっと自由に楽しみたい方へおすすめの一枚です♡ 締め付けにくいのにズレにくい設計 「ストラップレスブラ」は、