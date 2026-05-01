Jリーグは1日、来季アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場枠拡大を発表した。併せて26―27年シーズンの出場枠配分も決定した。アジアサッカー連盟（AFC）が4月24日に現行の24チームから32チームの変更を先んじて発表。日本勢はダイレクト（本選出場）3枠＋インダイレクト（プレーオフ:PO）2枠が与えられることになり、Jリーグ各クラブで協議を重ねてきた。当初の規程通り、25年シーズン王者・鹿島と百年構想リ