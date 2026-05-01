そば作りを半年間体験し、地域の風土も学ぶことができる「そば部」が５月、長野県信濃町で発足する。町に興味がある人やそば好きの人であれば誰でも入部でき、部員を募集している。同町では、昼夜の気温差で発生する朝霧の下で育つ「霧下そば」や「凍りそば」などが有名で、町出身の小林一茶も故郷のそばを愛したとされている。そば部では町の農家の畑の一角を借りて、手作業で土おこしから収穫、そば打ちまでを行い、５〜１