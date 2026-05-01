グラビアアイドルで女優の澄田綾乃（27）が1日、インスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。「今回は妖艶な澄田が沢山詰まってるよ!!」とコメントし、エナメル素材のひもビキニ姿をアップ。「令和最強のメリハリボディー」と称される美ボディーを披露している。この投稿にフォロワーからは「スゲー、ええスタイル」「妖艶すぎます」「ナイス腋」「加工無しでこの美しさ」とコメントが寄せられている。澄田は山口県出身。原宿で