山下佐知子氏資生堂の陸上部は1日、女子マラソンで1991年世界選手権東京大会銀メダル、92年バルセロナ五輪4位の山下佐知子氏（61）がマラソン専任コーチに就任すると発表した。陸上部の公式サイトを通じ「私自身も学びを深め、選手、スタッフの皆さまと協力し精進したい」とコメントした。ヘッドコーチには立迫奈津子氏（53）が就いた。鳥取県出身の山下氏は96年から第一生命グループ（現ダイイチライフ）女子陸上部の監督を務