スーパーのコメ販売平均価格推移農林水産省は1日、全国約千店舗のスーパーで4月20〜26日に販売したコメ5キロの平均価格が前週に比べ41円安い3842円だったと発表した。2週ぶりに低下した。10週ぶりに値上がりした前週の価格について「横ばい程度の変動だ」と説明しており、下落基調が続いている。4月20〜26日の銘柄米の平均価格は2円安い3945円だった。ブレンド米や小売りのプライベートブランド（PB）商品は3568円で、108円下