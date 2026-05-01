女優の藤原紀香（54）が1日に更新された元放送作家・鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演。実践している美容法を明かした。動画では藤原がやってよかったと思う美容法Best3を紹介。藤原は「腸を守ることは脳にもつながる」と腸活を実践しているといい「コロナ禍に『温活指導士』『温活士』『温活薬膳料理士』の免許を取ったんですね」と明かした。腸を守るための食事として「お味