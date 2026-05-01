◇プロ野球 パ・リーグ ロッテー西武(1日、ZOZOマリン)この日が今季初昇格となったネビン選手。「4番・ファースト」でスタメン出場すると、早速先制タイムリーを放ちました。対するロッテの先発は廣池康志郎投手。1アウトから西川愛也選手が3塁打を放ちチャンスメイクすると、2アウトまで追い込まれるもネビン選手が打席に向かいます。ここでは3球目のインコースへの高めのストレートをしっかりさばき、レフトへのタイムリー2塁打