アメリカによるイラン攻撃をめぐり、ロイター通信はトランプ政権の高官がアメリカの戦争権限法に基づくイランへの敵対行為は、停戦により「終結した」と述べたと報じました。長期化したベトナム戦争への反省から1973年に制定された「戦争権限法」は、議会の承認なしに敵対行為などに軍を投入した場合、大統領は、原則60日以内に米軍を撤退させなければならないとしています。2月28日の空爆で始まったイランへの攻撃は、48時間後に