佐渡の陸上では２日明け方にかけて、暴風に警戒を。また、新潟県では２日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要です。新潟地方気象台によると前線を伴った低気圧が、発達しながら日本海を北東へ進み、２日にかけて東北地方を通過する見込みです。また、北陸地方の上空約５５００メートルには、氷点下１８℃以下の寒気が流れ込んでいます。このため、新潟県では、２日明け方にかけて