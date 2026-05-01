小倉唯の新曲「Q.E.D.」が、7月より放送開始となるTVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』のオープニングテーマに起用。また、本作は7月22日にリリースされる。 （関連：ゆいかおりが“特別”な理由小倉唯＆石原夏織が歩んできた記念すべき15周年までの軌跡を振り返る） 本作は、MVやメイキング映像を収録したDVD付き初回限定盤Q、ジャケット写真