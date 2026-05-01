今年の海外女子メジャー「AIG女子オープン」（全英）の賞金総額が大会史上最高の1000万ドル（約15億円）に増額されることが発表された。大会は7月29日から8月2日にかけて、イングランドのロイヤル・リザム＆セントアンズで行われる。〈連続写真〉世界トップ級の安定感曲がらない理由は“回転スピード”だった主催するR＆AとスポンサーのAIGは28日、50回目の節目を迎える今大会について、賞金増額と放送時間の拡大を発表。賞金は6