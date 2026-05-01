お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が1日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したアイススケートペアの“りくりゅう”こと三浦璃来さん、木原龍一さん組（木下グループ）との3ショットを披露した。「りくりゅうが関西の尼崎スポーツの森に来てくれはりました」と書き出し、自身と2人の3ショットをアップ。りくりゅうペアにとってはプロ転向後最初のアイスショーとなった。「元々ア