ロッテの田中晴也投手が21日の西武戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。西武は武内夏暉投手が先発する。高卒4年目の田中は今季4試合に登板して1勝2敗、防御率4・70。先月26日のソフトバンク戦に先発したが、2回途中で降雨コールドに。そこから中5日でのマウンドになる。右腕は「前回ああいう形で終わりましたけど、感覚的には良くなってますし、投げてるボールもブルペン、キャッチボール含め、今年では今一番感覚的