大手総合商社7社の1年間の決算が出そろいました。今年4月からの業績については、全社が増益を見込みますが、混乱が続く中東情勢の影響を注視する動きも見られます。伊藤忠商事は、今年3月までの1年間の決算で、最終利益が前の年度に比べて2.3%多い9002億円となり、過去最高になったと発表しました。機械や食品、コンビニ事業など、資源以外の分野が好調だったことが主な要因です。また、住友商事、丸紅、豊田通商の3社も過去最高益