逃走から丸2日あまりー。おととい、東京・福生市で発生した殺人未遂事件で、逃走し指名手配されていた44歳の男が午後2時すぎ、千葉県習志野市内で見つかり、逮捕されました。中継です。警視庁・福生警察署前です。警視庁によりますと、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、職業不詳の高林輝行容疑者（44）です。高林容疑者はおとといの午前7時すぎ、福生市加美平で男子高校生（17）の顔を金づちのようなもので殺意をもって複数回殴打