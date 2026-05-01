歌舞伎俳優の板東玉三郎（76）が1日、大阪市内で取材会を開き、6月19日に京都南座で開幕する「片岡仁左衛門坂東玉三郎―お話とシネマのひととき―」について語った。同公演は“孝玉コンビ”で一世を風靡（ふうび）した仁左衛門との「対談」に2人の共演舞台を映像で振り返る企画公演。特に20日の「色彩間苅豆かさね」は「ビデオにもシネマにもなってない。記録用に撮影したもので、つまりこういう時にしか見てもらえない