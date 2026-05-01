歌手の華原朋美（５１）が１日、大病で手術を受け、治療を続けていたことを公表した。昨年９月９日のデビュー３０周年記念コンサート後に病気が発覚。昨年１２月に仕事を終え、４時間以上に及ぶ手術を受けた。入院生活を経て、治療は終わったという。昨年１２月１４日に沖縄でディナーショーを行い、今年１月１７日には大阪でディナーショーを開催している。今回、病について初めて公表するとともに、８月３０日の埼玉を皮切りに