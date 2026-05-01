１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６０円６０銭（０・１３％）安の４万７７５０円６８銭だった。２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、半数超にあたる１９１銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２２８円２０銭（０・３８％）高の５万９５１３円１２銭だった。前日の米ハイテク株高を受けて日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が上昇したこ