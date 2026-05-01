俳優の永田聖一朗（27）が1日、インスタグラムを更新。ホリプロデジタルエンターテインメントに所属することを発表した。永田は「【ご報告】このたび、ホリプロデジタルエンターテインメントに所属することになりました」と自身の近影を添え、報告した。続けて「これからも自分自身と芝居に真摯に向き合い、これまでの出会いや経験を大切にしながら精進してまいります。いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様、今後ともよろし