ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』vol.2、好評発売中！FRUITS ZIPPER特集も！ 独自感溢れるラインナップで著名な書店・書泉にて、限定特典付き販売決定 ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』の最新号が、注目のラインナップで好評発売中だ。 今号のテーマは「セカイを越える。」。表紙と巻頭特集を飾るのは、2026年3月の日本武道館公演を成功させた≒JOYから、天野香