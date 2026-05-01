極上食材！ 残すのがマナー 野食ファンのバイブル『野草・山菜・きのこ図鑑』。今回はその著者お二人、茸本朗（たけもと・あきら）さんとHS（エイチエス）さんが参加した書籍大ヒット記念イベントから、内容の一部をお届けします。 山菜の中には、見つけたらテンションが上がる激レアな存在があります。「シオデ」という山菜は、見た目も味わいも「アスパラガス」にそっくりな極上食材です。個体数が少なく見つけるの