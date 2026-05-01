“知る人ぞ知る”からすっかり“全国区”になった名バイプレーヤー、山口馬木也（53＝写真）の勢いが止まらない。【もっと読む】山口馬木也さん「藤田まことさんは『飲め、飲め』と息子のようにかわいがってくれた」2024年公開の主演映画「侍タイムスリッパー」が第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞してから、引っ張りだこ。今年はNHK大河「豊臣兄弟！」での柴田勝家役をはじめ、現在放送中の連ドラ「銀河の一票」（カ