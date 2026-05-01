３連単的中戦術 軸馬・相手馬の狙い方 25年は連続好走中の４歳馬が１頭しかおらず、しかも好走条件を満たすダービー卿CT組だったので、マルチ流しの軸には最適で結果は３着。１・２着は高松宮記念組だった。 ただ、４歳馬が複数いると同様の買い方はできず、普通なら軸にするのは高松宮記念組だろう。 この組は当日に人気になっていた方が好走確率は高く、①～④人気と⑤人気以下