全国中学校体育大会実行委員会の総会総社市 2026年8月、岡山県を含む中国地方5県で8年ぶりに「全国中学校体育大会」が行われます。卓球とハンドボールの一部が行われる総社市で1日、実行委員会の総会が開かれました。 市の教育委員会や岡山県の卓球協会などから実行委員約20人が参加し、開催に向けた準備状況や今後のスケジュールについて確認しました。 全国中学校体育大会が中国地方5県で開催され