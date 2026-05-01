【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】遠藤航〈後編〉代表入りは不透明も…いずれサッカー界の要人になる人材です（Jリーグ湘南元監督・反町康治）MF遠藤航（英プレミア1部リバプール／33歳）北中米W杯のメンバー発表が5月15日に正式決定し、ケガ人の動向が注目されている。その筆頭が、2月11日に左足首を負傷して人工じん帯を入れる手術に行い、懸命のリハビリを続けている主将の遠藤だ。その彼が湘南U-18