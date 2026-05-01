ロンドン序盤、ドル円の値動き落ち着く１５６円台前半＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円の値動きは落ち着いている。ロンドン早朝に157円台前半から一気に155.50付近まで急落する場面があった。しかし、その後すぐに買戻しが入り、前日NY終値156.59近辺へと反発し、現在に至っている。 東京時間には三村財務官が「大型連休はまだ序盤」と述べ、祝日であっても介入を辞さない姿勢を示していた。しかし、急速な値動き