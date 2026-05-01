東京時間17:18現在 香港ハンセン指数 25776.53（休場） 中国上海総合指数 4112.16（休場） 台湾加権指数 38926.63（休場） 韓国総合株価指数 6598.87（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8729.84（+64.02+0.74%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76913.50（休場） １日のアジア株市場は労働節（メーデー）のため、大半の市場が休場。中国、香港、韓国、台湾、インド、シンガポール、タ