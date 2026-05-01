静岡市が5月1日、オーストラリアのモートンベイ市と都市間交流に関する覚書を交わし、観光やスポーツなどの分野で協力を進めていくことを確認しました。難波市長のもとを訪れたのは、モートンベイ市のピーター･フラナリー市長ら訪問団の7人です。静岡市とモートンベイ市は人口規模や地理的条件が似ている都市として、これまで交流を深めてきました。モートンベイ市は、オ&#