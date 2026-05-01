静岡市の中心部に5月1日、子育て支援の一環として、親子で楽しめる新たな遊び場がグランドオープンしました。静岡市葵区七間町にオープンしたのは「まちのおやこ広場ハレバレ」です。七間町は、子どもたちの遊び場が少ないことから、地域の商店街などが実行委員会を作りこのスペースを設置しました。この施設には、子どもたちの遊び場だけでなく授乳室やおむつ交換の場所が設けられています。また、1日は、子ど