◆パ・リーグロッテ―西武（１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテＯＢの小林雅英氏が始球式を行った。背番号３０のユニホームで登場。強風の中、現役時代さながらのフォームでノーバウンド投球を披露するとファンから歓声が上がった。小林氏は、都留高、日体大、東京ガスを経て１９９８年ドラフト１位でロッテに入団。２００５年には守護神として日本一に大きく貢献し「幕張の防波堤」と呼ばれ、マリンのファンに愛された。