◆アイスショー「ブルーム・オン・アイス」（１〜２日、兵庫・尼崎市尼崎スポーツの森）２月に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングル４位、３月の世界選手権で銀メダルを獲得した千葉百音（木下グループ）が１日、兵庫・尼崎市でアイスショーに出演。この日は２１歳の誕生日で、「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん組など共演者らに祝ってもらい「日本で、しかもみんなが集まっているところで