きょう、国際線の燃油サーチャージが最大2倍ほどに引き上げられました。値上げの発表以降、海外旅行の駆け込み予約もみられ、中には慌てて新婚旅行を予約した夫婦もいたようです。このゴールデンウィーク期間中、50万人ほどが出国する見込みの羽田空港。旅行客が気にしていたのは…海外旅行に向かう人「夏のヨーロッパ旅行は（航空券を）もう購入した。サーチャージが上がる前だったので、良かったなと」燃油サーチャージです。燃