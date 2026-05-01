お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。MCのお笑いコンビ「博多華丸・大吉」が出演する他局の番組について「あれ面白い」と話す場面があった。内村は還暦を過ぎた今でも“動けること”にこだわり、同局の「LIFE!〜人生に捧げるコント〜」では体を張ったコントを披露。今月9、10日にはアリーナでのコントライブ「LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコ