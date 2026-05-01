テレビアニメ『おそ松さん』と、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）がコラボレーションし、描き下ろしコラボビジュアルが解禁された。【動画】栄えある結果は！ファン参加企画「おそ松さん総選挙」結果本コラボは、「おそ松さん」10周年企画の一環として実施されるもので、先日発表されたテレビアニメ『魔入りました！入間くん』とのコラボに続く、第2弾となる。公開されたビ