元SKE48メンバーでタレントの山内鈴蘭（31）が1日、自身のXを更新。結婚を発表した。山内は手書きの文書を掲載し、「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と発表。「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」と