気象台は、午後6時3分に、洪水警報を長野市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を中野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・長野市に発表 1日18:03時点北部では、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□洪水警報【発表】1日夜のはじめ頃に警戒■中野市□大雨警報【発表】・浸水1日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm