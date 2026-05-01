先月29日、東京・福生市で、男がハンマーで男子高校生を殴るなどしたあと逃走した事件で、警視庁が公開手配していた高林輝行容疑者の逮捕を受け、今月1日午後5時すぎ、母親が取材に応じました。高林容疑者の母親「（Q：逮捕の一報を聞いて）安心いたしました。ありがたいと思います。人に迷惑をかけたり、嫌な思いをさせたり、人を怪我させたりしないで、そう（逮捕に）なったということについて感謝いたします。（Q：どういうこと