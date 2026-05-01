歌手で俳優の中山優馬（32）が20日に「ReTRY」と「SPARK」を配信リリースする。昨年1月末にSTARTOENTERTAINMENTを独立後、初の楽曲配信。「独立後、初となる音楽のリリースです。どちらも自信作です」とアピールした。「ReTRY」は昨年自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台「ONEMAN’25−ReTRY−」で初披露し、ショートドラマアプリHelo「奥様は将軍夫人！？今日からオフィスが戦場です」