【キーウ共同】ウクライナのシビハ外相は単独会見で、ロシアのプーチン大統領が9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせた停戦を呼びかけていることについて「信頼できない。これまでも停戦合意を何度も破った」と述べ、批判した。