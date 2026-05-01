霊峰・白山の魅力を伝えようと、石川県は、白山の自然や登山などの情報を発信するポータルサイト「白山ポータルサイト」を開設した。白山は、石川、富山、岐阜、福井の４県にまたがり標高は２７０２メートル。県自然環境課によると、古くから信仰の対象にされ、立山、富士山とともに、「日本三霊山」の一つとされる。サイトは、白山国立公園の石川県側や麓について、「登る」「楽しむ」「学ぶ」など目的別に紹介。「登る」で