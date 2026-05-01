中国では、競争することをあきらめ必要最小限の稼ぎで暮らすことを意味する「寝そべり」という言葉が流行しています。これについて、中国当局は海外の勢力による洗脳工作だと主張していて、背景には政府の焦りが透けて見えます。これは、中国でスパイの取り締まりを行う国家安全省が今週、公開した映像。問題にしているのは「寝そべり」です。「寝そべり」とは、競争に勝ち抜いてお金を稼ぐことや、家や車の購入、結婚、子育てをあ