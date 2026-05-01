プロ野球・ロッテは1日、種市篤暉投手が「左アキレス腱断裂の縫合術」を行ったことを発表しました。種市投手は4月30日に都内の病院にて手術を受けたとのこと。同25日のソフトバンク戦で今季2試合目の先発登板を迎えるも、初回に負傷し「左アキレス腱断裂」と診断されていました。先発ローテーションの柱としても期待されていた、10年目を迎える27歳の種市投手。痛恨の離脱となりますが、順調な回復が待たれます。